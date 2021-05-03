Электронные паспорта введут во всех регионах России не позднее 1 июля 2023 года

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Электронные паспорта начнут выдавать в регионах России добровольно по мере технической готовности, но не позднее 1 июля 2023 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Планируемый срок начала выдачи паспорта гражданина РФ, оформляемого в виде пластиковой карты, содержащего электронный носитель информации <...> на территории субъектов РФ - по мере технической готовности, определяемой правительством РФ, но не позднее 1 июля 2023 года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, выдача электронных паспортов россиянам будет осуществляться на добровольной основе, начиная с 14-летнего возраста. "На первоначальном этапе предполагается выдать не менее 100 тыс. таких паспортов", - добавили в ведомстве.

В Москве, как ранее сообщалось, в рамках пилотного проекта электронный паспорт гражданина России начнут выдавать до 1 декабря 2021 года. К этому сроку планируется осуществить подготовительные работы как правового, так и технического характера. Также к концу года планируется запустить мобильное приложение к электронному паспорту с обозначением перечня услуг, которые будут предоставляться гражданам.

Как пояснили в ведомстве, паспорт нового образца будет изготовлен в виде пластиковой карты, содержащей персональные и биометрические данные его владельца. Кроме того, по желанию владельца паспорта на микросхеме - чипе, который планируется разместить в электронном паспорте, будет его электронная подпись. Также в процессе выдачи паспорта нового образца потребуется цифровое фотографирование человека, также сканирование отпечатков двух пальцев рук.

Глава МВД России Владимир Колокольцев на коллегии ведомства в марте сообщал, что переход на выдачу удостоверяющих документов с электронным носителем и мобильным приложением прорабатывается не только для российских, но и для иностранных граждан. Данная работа проводится в рамках ведомственной программы "Цифровая трансформация на 2021-2023 годы". По его словам, внедрение в сфере госуслуг современных технологий является актуальной задачей МВД, реализация которой позволит снизить административные барьеры и уйти от необходимости очного общения.