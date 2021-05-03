В Москве не планируется отменять требование носить перчатки в общественных местах

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Власти Москвы не рассматривают возможность отмены требования носить перчатки в общественных местах с сохранением обязательного ношения масок. Об этом сообщил в понедельник первый заместитель руководителя аппарата мэра города Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

"Отмена перчаточного режима с сохранением масочного пока не рассматривается. Опять же, Роспотреб [Роспотребнадзор] стоит на этом [требовании] очень жестко", - сказал Немерюк в эфире программы "Слухай эхо" на канале радиостанции "Эхо Москвы" в YouTube.

По его словам, в столице практически повсеместно контролируется соблюдение масочно-перчаточного режима, а большинство жителей пользуются средствами индивидуальной защиты.

"Благодаря усилиям многих людей, в первую очередь врачей, нам удается сдерживать распространение [инфекции]. А маски и перчатки - некий обязательный атрибут, как у меня в кармане всегда лежит маска. Поэтому вероятность [отмены режима] пока не очень высокая", - заключил Немерюк. Он пояснил, что окончательного решения о возможной отмене масочно-перчаточного режима пока нет по той причине, что коронавирус еще не побежден. "Все-таки маски, перчатки, [социальная] дистанция помогают спасать жизни - это уже доказанный факт", - заметил он.

В этой связи Немерюк подчеркнул, что Москва, равно как и многие другие регионы страны, "функционирует, работает, живет своей жизнью". "Люди передвигаются, работают и магазины, и рестораны, в отличие от Европы и других стран, где полный локдаун и уже больше года ничего не работает", - сказал Немерюк. Он заметил, что усилиями многих людей, прежде всего врачей, мегаполису "удается сдерживать распространение" коронавируса. "Ну, а маски, перчатки - некий уже обязательный атрибут", - заключил он.

Ношение масок и перчаток стало обязательным в магазинах и транспорте, на предприятиях и в общественных местах столицы с 12 мая 2020 года. Штраф за отсутствие средств индивидуальной защиты для физических лиц на предприятиях, в магазинах и торговых центрах составляет 4 тыс. рублей, а в общественном транспорте - 5 тыс. рублей.

Возобновление фестивалей

Немерюк также отметил, что решение о возобновлении фестивалей в Москве примут после майских праздников с учетом эпидемической обстановки в городе.

"Скорее всего, [фестивали свою работу] возобновят. Но, опять же, по срокам, я думаю, что окончательное решение будет приниматься уже после майских праздников", - сказал он.

Проверки на рынках

Немерюк также отметил, что власти проверят соблюдение перчаточно-масочного режима посетителями московских рынков.

"Почему перестали проверять маски на продуктовых рынках? Проверим обязательно", - сказал Немерюк.

"И маски, перчатки, дистанция помогают спасать жизни, это уже доказанный факт. И Москва функционирует и живет своей жизнью, люди передвигаются, работают магазины и рестораны", - отметил он.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве не критическая, но требующая соблюдения всех мер предосторожности.