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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021

Путин поручил в августе выплатить по 10 тыс. рублей семьям с детьми от шести до 18 лет

Доклад президенту необходимо представить до 1 сентября
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить в августе 2021 года единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет.

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"Правительству Российской Федерации обеспечить <...> предоставление в августе 2021 года единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте от шести до 18 лет, предусмотрев для школьников-инвалидов особый порядок осуществления такой выплаты. Доклад - до 1 сентября 2021 года", - говорится в поручении по итогам послания главы государства Федеральному собранию, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

В послании Путин предложил выплатить по 10 тыс. рублей на ребенка семьям, где воспитываются школьники и будущие первоклассники.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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