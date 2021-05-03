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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021

Путин поручил выделить на капремонт педвузов 10 млрд рублей

Доклад о выполненной работе следует предоставить президенту до 15 декабря 2021 года

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству направить не менее 10 млрд рублей из бюджета на капитальный ремонт педагогических вузов. Соответствующее поручение по итогам послания главы государства Федеральному собранию опубликовано в понедельник на сайте Кремля.

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"Правительству Российской Федерации обеспечить <…> направление до 2023 года дополнительно не менее 10 млрд рублей за счет средств федерального бюджета на капитальный и текущий ремонт зданий федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, основным направлением деятельности которых является подготовка педагогических кадров, а также на оснащение таких организаций оборудованием", - говорится в поручении.

Доклад о выполненной работе следует предоставить до 15 декабря 2021 года, далее - один раз в полгода.

Путин в послании Федеральному собранию предложил в ближайшие два года направить дополнительно 10 млрд рублей на ремонт и оснащение педагогических вузов. Глава государства также попросил правительство "уделить самое пристальное внимание современной подготовке будущих учителей".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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