Путин поручил разработать подходы для создания системы поддержки семей с детьми

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров разработать подходы для формирования в стране целостной системы мер поддержки семей с детьми, чтобы свести к минимуму риск бедности.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19. Главные тезисы послания Путина

На эту тему

Такой пункт содержится перечне поручений главы государства по реализации его послания парламенту, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации [необходимо] обеспечить разработку подходов к созданию целостной системы мер поддержки семей с детьми в целях сведения к минимуму риска бедности таких семей", - указано в документе.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 июля 2021 года.