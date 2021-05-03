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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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Путин поручил разработать подходы для создания системы поддержки семей с детьми

Необходимо свести к минимуму риск бедности, указал президент

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров разработать подходы для формирования в стране целостной системы мер поддержки семей с детьми, чтобы свести к минимуму риск бедности.

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Такой пункт содержится перечне поручений главы государства по реализации его послания парламенту, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации [необходимо] обеспечить разработку подходов к созданию целостной системы мер поддержки семей с детьми в целях сведения к минимуму риска бедности таких семей", - указано в документе.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 июля 2021 года.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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