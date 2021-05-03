Путин поручил разработать подходы для создания системы поддержки семей с детьми

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров разработать подходы для формирования в стране целостной системы мер поддержки семей с детьми, чтобы свести к минимуму риск бедности.
Такой пункт содержится перечне поручений главы государства по реализации его послания парламенту, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации [необходимо] обеспечить разработку подходов к созданию целостной системы мер поддержки семей с детьми в целях сведения к минимуму риска бедности таких семей", - указано в документе.
Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 июля 2021 года.