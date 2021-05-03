Путин поручил включить в нацпроект по туризму курорт Шерегеш и парк "Предгорье Алтая"

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля включить в нацпроект по туризму курорты Кемеровской и Калининградской областей, яхтенный курорт города Севастополя, а также горнолыжный туристический кластер "Предгорье Алтая" в Алтайском крае. Перечень поручений по реализации послания главы государства Федеральному Собранию опубликован в понедельник на сайте Кремля.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19. Главные тезисы послания Путина

"Включить в разрабатываемый национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" мероприятия, направленные в том числе на развитие горнолыжного курорта Шерегеш, яхтенного курорта в Балаклавской бухте города Севастополя, а также туристских кластеров "Предгорье Алтая" и "Балтийское побережье", - говорится в поручениях.

До 15 мая также поручено продлить программу возмещения части стоимости оплаченного туристского продукта (туристический кешбэк) всем гражданам до конца 2021 года, предусмотрев при этом в период летних каникул возмещение гражданам, приобретающим путевки в организации отдыха и оздоровления детей, 50% стоимости оплаченного туристского продукта для детей.

Также предусмотрено возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта финалистам и победителям олимпиад, конкурсов, добровольческих (волонтерских) и творческих инициатив, в том числе проводимых автономной некоммерческой организацией "Россия - страна возможностей".

Президент РФ в послании Федеральному собранию 21 апреля заявил, что в России будет реализована программа поддержки студенческого и школьного туризма, включающая частичную компенсацию затрат на приобретение турпутевок по стране. Планируется также поощрять участников молодежных конкурсов, олимпиад. По обычным турам условия по туристическому кешбэку до конца года будут сохранены - возврат 20% от стоимости тура, по детскому отдыху кешбэк составит 50%.