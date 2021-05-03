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Пандемия COVID-19

На прибывшем в Хельсинки из России судне выявили 11 случаев заражения коронавирусом

Всего на корабле находились 24 человека

ХЕЛЬСИНКИ, 3 мая. /ТАСС/. Санитарные службы выявили более 10 случаев заражения коронавирусом на контейнеровозе Valencia Express под флагом Бермудских островов, который прибыл в порт Вуосаари в столице Финляндии из Санкт-Петербурга. Об этом сообщила в понедельник администрация Хельсинки.

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"На грузовом судне Valencia Express, прибывшем 30 апреля из Санкт-Петербурга в порт Вуосаари, выявлено 11 случаев заражения коронавирусом среди экипажа. Инфицированные изолированы, те, с кем они контактировали, помещены на карантин на судне. Все члены экипажа сдали тест на коронавирус 2 мая", - говорится в сообщении. Всего на корабле находились 24 человека.

В администрации Хельсинки сообщили, что один из заразившихся помещен в больницу. До прибытия в РФ судно находилось в Нидерландах.

Теги
ФинляндияРоссияПандемия COVID-19
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