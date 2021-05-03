Путин поручил до 15 сентября отчитаться о дополнительной поддержке семей

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил до 15 сентября доложить о предоставлении детям из неполных нуждающихся семей и беременным женщинам дополнительных выплат, которые вводятся в РФ в соответствии с посланием главы государства парламенту. Такой пункт содержится в перечне поручений президента по реализации этого документа, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

"Доклад [по этим вопросам должен быть представлен] до 15 сентября 2021 года", - указано в перечне. Речь идет о новых мерах поддержки, которые власти начнут предоставлять с 1 июля. Так, вводится дополнительная ежемесячная выплата беременным, она составит половину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе. Выплата предоставляется женщинам, если срок их беременности составляет шесть и более недель, они встали на учет в медицинских организациях в ранние сроки, а размер среднедушевого дохода их семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ.

С 1 июля дополнительные выплаты начнут предоставлять и детям в возрасте от 8 до 17 лет, которые проживают в семьях с единственным родителем или семьях, имеющих в соответствии с судебным решением право на получение алиментов и не получающих их, если такие семьи признаны нуждающимися или остаются таковыми после получения алиментов. Размер выплаты составит половину прожиточного минимума ребенка, установленного в регионе.

Кроме того, правительству России совместно с Госдумой поручено обеспечить внесение в законодательство поправок о выплатах родителю, ухаживающему за больным ребенком в возрасте до 7 лет включительно, пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа и условий лечения ребенка (стационарно или амбулаторно). Такие выплаты будут производиться в том числе за счет средств федерального бюджета.

Кабмин и Госдума также должны обеспечить совершенствование норм, "регулирующих ответственность за уклонение от уплаты или неполную уплату алиментов лицами, в отношении которых возбуждено исполнительное производство".

Как ранее сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, законопроекты, направленные на реализацию положений послания в части поддержки семей с детьми, уже внесены в нижнюю палату парламента. Речь идет в том числе о поправках, вводящих выплату ежемесячного пособия на детей в возрасте от 8 до 16 лет из неполных семей, а также предусматривающих стопроцентную оплату больничных листов по уходу за детьми до 7 лет независимо от стажа родителей.

Взыскание алиментов

Помимо этого Путин поручил кабмину совместно с Центробанком и Госдумой обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих поэтапное введение электронного взаимодействия по назначению и взысканию алиментов, в том числе между заявителями, заинтересованными органами власти и организациями (включая кредитные). Отмечается, что решение необходимо для "безусловного обеспечения исполнения судебных решений о взыскании алиментов и нотариально удостоверенных соглашений об уплате алиментов".