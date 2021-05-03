Путин поручил кабмину и ВЭБ.РФ обеспечить строительство не менее 1,3 тыс. школ к 2024 году

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров совместно с ВЭБ.РФ обеспечить в рамках национального проекта "Образование" строительство не менее 1,3 тыс. школ до конца 2024 года, в том числе с привлечением внебюджетного финансирования. Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства по реализации его послания парламенту, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" обеспечить строительство до конца 2024 года не менее 1 300 школ (накопленным итогом с 2019 года) в рамках реализации национального проекта "Образование", в том числе с привлечением внебюджетных средств", - указано в документе.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 ноября 2021 года, далее - раз в полгода.