NYT: в США вряд ли удастся достичь коллективного иммунитета к коронавирусу

НЬЮ-ЙОРК, 3 мая. /ТАСС/. Коллективный иммунитет к коронавирусу вряд ли будет сформирован в США из-за большого количества вариантов инфекции и высокой доли нежелающих вакцинироваться. Об этом сообщает в понедельник газета The New York Times , ссылаясь на оценки экспертов.

Издание со ссылкой на свои подсчеты отмечает, что по меньшей мере 30% американцев сомневаются в необходимости прививки. При этом, указывает газета, для формирования коллективного иммунитета к британскому варианту коронавируса требуется наличие антител у 80% населения.

Впрочем, как отмечает The New York Times, подобные подсчеты весьма относительны, поскольку, во-первых, США не изолированы от других стран мира, а для полной победы над пандемией необходим высокий уровень иммунитета у всего человечества. Во-вторых, высокий средний уровень иммунитета не отражает реального положения дел в различных частях такой большой страны, как США, где в одном городе количество людей, у которых есть антитела благодаря вакцинированию или после болезни, может быть значительно выше, чем в другом, где люди по каким-то причинам массово отказываются прививаться.

"Коллективный иммунитет только запутал людей, которые стали считать, что мы никогда не победим инфекцию, если не достигнем этого мистического показателя, - приводит газета слова директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. - Поэтому мы отказались от использования этого термина в классическом смысле и просто говорим: если вакцинировать достаточно людей, мы победим инфекцию".

The New York Times отмечает, что в результате коронавирус, вероятно, никогда полностью не исчезнет и станет сезонным заболеванием, вспышки которого будут периодически происходить в отдельных регионах страны. Задача заключается в том, чтобы выработать эффективные меры лечения болезни и не допускать большого количества жертв во время таких вспышек.