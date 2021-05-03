На должность арестованного главы департамента архитектуры мэрии Сочи назначили его зама

СОЧИ, 3 мая. /ТАСС/. Заместителя главы департамента архитектуры и градостроительства Сочи Михаил Петухов назначили исполняющим обязанности директора департамента, сообщается в понедельник на сайте мэрии Сочи.

Бывший директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Сергей Добромыслов ранее был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

"[Михаил Петухов] - с 1 мая 2021 года исполняющий обязанности директора департамента архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края", - указано на сайте.

Ранее Петухов был заместителем директора департамента, до этого замещал руководящие должности в правовом департаменте администрации Сочи. Также в его послужном списке служба в следственных органах и органах прокуратуры.

Об уголовном деле

В пятницу следователи завели уголовное дело в отношении директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи, который подозревается в получении многомиллионной взятки. Следствие считает, что осенью прошлого года гендиректор строительной компании планировал построить апартаментный комплекс в Адлерском районе Сочи. Он сообщил об этом знакомому чиновника, а тот предложил собеседнику за взятку в размере 75 млн рублей, которая предназначалась директору департамента архитектуры и градостроительства, ускорить оформление и выдачу разрешительных документов, необходимых для строительства. В случае отказа мужчине обещали создать условия, при которых строительство комплекса станет невозможным.

Предприниматель согласился и по требованию посредника передал ему 3 млн 750 тыс. рублей в прошлом году и 30 апреля этого года передал вторую часть взятки в размере 20 млн рублей.

В мэрии Сочи ТАСС ранее сообщали, что Добромыслов уволен.