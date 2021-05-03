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Пандемия COVID-19

Власти США вновь зафиксировали рекордный за пандемию пассажиропоток в аэропортах страны

Количество пассажиров за один день превысило 1,6 млн человек, сообщила представитель Управления транспортной безопасности Лиза Фарбстайн

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Рекордный за время пандемии нового коронавируса пассажиропоток был вновь зафиксирован в аэропортах США в это воскресенье, 2 мая. Об этом сообщила в понедельник на своей странице в Twitter представитель Управления транспортной безопасности (УТБ) США Лиза Фарбстайн.

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"Сотрудники УТБ провели проверку 1 626 962 человек в пропускных пунктах аэропортов вчера, в воскресенье, 2 мая. Впервые с начала пандемии количество пассажиров за один день превысило 1,6 млн человек, а пропускная способность контрольных пунктов стала наибольшей с 12 марта 2020 года. Носите защитные маски!" - написала Фарбстайн.

Ранее она сообщила, что 28 марта досмотр в американских аэропортах прошли 1 574 228 человек. Тогда этот день стал наиболее "загруженным чуть более чем за год - с 12 марта 2020 года, когда проверку прошли 1 714 372 человека", отметила представитель управления.

В пятницу УТБ продлило до 13 сентября обязательный масочный режим во всех транспортных сетях страны.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 32,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 577 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

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СШАПандемия COVID-19
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