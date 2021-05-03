В ВОЗ указали, что оценку "Спутника V" могут провести в конце июня или июле

ЖЕНЕВА, 3 мая. /ТАСС/. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) могут провести оценку российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для включения в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения, в конце июня или июле. С таким прогнозом выступила в понедельник на брифинге помощник генерального директора организации Марианджела Симао.

Она сообщила, что эксперты изучат "производственную и клиническую практику" в России, касающуюся вакцины "Спутник V". "Как только у нас будет полное досье, а также данные о соответствии надлежащей производственной и производственной практике, эта вакцина может быть затем оценена технической экспертной группой. Мы ожидаем, что это, скорее всего, произойдет в конце июня или, возможно, в июле", - сказала Симао.

Она пояснила, что по вакцине "Спутник V" "у ВОЗ все еще нет полного досье и предоставление данных еще не завершено". Однако, согласно действующим правилам, производитель вакцины "может представлять данные в то время, как оценка продвигается вперед".

По словам помощника гендиректора ВОЗ, в течение последних двух недель представители ВОЗ находились в России с целью оценки "надлежащей клинической практики". С 10 мая, как ожидают в организации, начнется работа по оценке "надлежащей производственной практики". С этой целью "состоятся инспекции в пять различных мест", где организовано производство вакцины. При этом на двух объектах эксперты ВОЗ проведут инспекцию совместно с представителями Европейского агентства лекарственных средств.