Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой глав древневосточных церквей, отметивших ее 2 мая

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Пасхой глав древних восточных церквей, которые в 2021 году отметили ее 2 мая, в один день с Русской православной церковью. Среди них - патриарх Коптский Тавадрос II, глава Сирийской ортодоксальной церкви патриарх Мар Игнатий Ефрем II и патриарх-католикос Эфиопский Абуна Матфий, говорится в сообщении сайта Московской патриархии в понедельник.

На эту тему

В поздравлении предстоятель Русской церкви пожелал им "пасхальной радости и щедрой помощи Вседержителя в дальнейших ответственных трудах", отметив, что "в нынешнее непростое время наши сердца согревает радость о воскресшем Спасителе".

Прихожане Русской православной церкви в 2021 году отметили Пасху 2 мая. Богослужения в течение первой недели из 40 дней празднования, Светлой седмицы, проходят ежедневно.