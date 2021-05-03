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Православная Пасха

Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой глав древневосточных церквей, отметивших ее 2 мая

Предстоятель РПЦ пожелал им "пасхальной радости и щедрой помощи Вседержителя в дальнейших ответственных трудах"

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Пасхой глав древних восточных церквей, которые в 2021 году отметили ее 2 мая, в один день с Русской православной церковью. Среди них - патриарх Коптский Тавадрос II, глава Сирийской ортодоксальной церкви патриарх Мар Игнатий Ефрем II и патриарх-католикос Эфиопский Абуна Матфий, говорится в сообщении сайта Московской патриархии в понедельник.

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В поздравлении предстоятель Русской церкви пожелал им "пасхальной радости и щедрой помощи Вседержителя в дальнейших ответственных трудах", отметив, что "в нынешнее непростое время наши сердца согревает радость о воскресшем Спасителе".

Прихожане Русской православной церкви в 2021 году отметили Пасху 2 мая. Богослужения в течение первой недели из 40 дней празднования, Светлой седмицы, проходят ежедневно.

Теги
ЭфиопияСирияРоссияКирилл (патриарх)Православная Пасха
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