Посол России рассказал, от чего зависит возобновление авиасообщения с курортами Египта

КАИР, 3 мая. /ТАСС/. Возобновление чартерных полетов между РФ и курортами Египта ожидается в ближайшие месяцы, но сроки во многом зависят от ситуации с пандемией коронавируса. Об этом заявил в понедельник в Хургаде посол России в Египте Георгий Борисенко.

"23 апреля президенты двух стран Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о возобновлении авиасообщения между российскими городами и курортами Красного моря. Теперь необходимо, чтобы авиационные власти и органы безопасности завершили весь комплекс необходимых мероприятий для реального восстановления авиасообщения, - сказал он. - Руководствуясь указаниями президентов, авиационные власти и органы безопасности уже работают по этому вопросу. Мы надеемся, что авиасообщение удастся восстановить в ближайшие месяцы".

Однако, отметил он, сроки запуска полетов во многом зависят от ситуации с пандемией. "Мы видим, что аэропорты Хургады и Шарм-эш-Шейха проделали большую работу по повышению мер безопасности, - сказал он. - Однако теперь, помимо вопросов безопасности, нам приходится принимать во внимание ситуацию с пандемией". Как указал посол, в Египте эта ситуация стабильна <...>, тем не менее она может быть непредсказуема. "Мы видим сейчас резкую вспышку коронавируса в Индии, не такая простая ситуация с коронавирусом в России, поэтому вопрос о возобновлении авиарейсов будет зависеть в том числе и от ситуации с пандемией", - добавил он, заметив при этом, что "большинство работников турсферы в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе уже получили как минимум первую прививку от коронавируса".

В ходе поездки в Хургаду посол встретился также с губернатором провинции Красное Море Амром Ханафи.