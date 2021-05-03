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Пандемия COVID-19

"Вектор" проверит эффективность "Эпиваккороны" против индийского штамма коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что Россия запросила образец штамма для изучения

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Центр "Вектор" собирается проверить эффективность вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" против индийского варианта коронавируса, как только сотрудники его получат. Об этом заявила в понедельник заместитель руководителя центра "Вектор", разработавшего вакцину, Татьяна Непомнящих в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

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"Сыворотки переболевших эффективно нейтрализуют как референсный штамм, так и британский вариант. При получении нами индийского штамма такие же эксперименты будут проведены и с ним", - сказала она.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия запросила образец индийского штамма коронавируса, в скором времени его передадут для изучения.

"Эпиваккорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года. Примерно через месяц разработчики получили разрешение на проведение пострегистрационных исследований, в том числе среди пожилых людей.

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