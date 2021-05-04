Греческие профсоюзы проводят суточную забастовку

АФИНЫ, 4 мая. /ТАСС/. Крупнейшее профобъединение частного сектора Греции - Всеобщая конфедерация труда Греции (GSEE) - проводит во вторник 24-часовую забастовку с целью защиты прав трудящихся. В акции протеста примут также участие государственные и частные СМИ, общественный транспорт будет работать по особому графику.

Как сообщило объединение, акция приурочена к Первомаю, но была перенесена на 4 мая, так как 1 мая пришлось на Великую субботу, которая является нерабочим днем. Исполнительный комитет конфедерации "постановил провести во вторник 24-часовую всеобщую общенациональную забастовку, чтобы отметить солидарность рабочих и борьбу за коллективные и индивидуальные права трудящихся, за мир, здравоохранение и безопасность во всем мире".

Профобъединение подчеркнуло, что требует для всех греческих трудящихся следующих прав: стабильной пятидневной 40-часовой рабочей недели, увеличения обязательного времени отдыха и повышения оплаты сверхурочной работы, усиления защиты сотрудников от увольнения.

Собственную забастовку с 06:00 4 мая до 06:00 5 мая объявил Союз редакторов ежедневных газет Афин. По его решению, в акции протеста должны принять участие все средства массовой информации (печать, телевидение, радио, интернет-издания) в государственном и частном секторе, а также работники Афинского Македонского агентства новостей и пресс-служб министерств, "чтобы объединить свой голос со всеми трудящимися страны, которые бастуют в тот же день после объявления GSEE всеобщей забастовки".

В забастовке в понедельник участвуют работники общественного транспорта, который будет ходить по особому графику. Поезда по всей железнодорожной сети страны, включая пригородные электрички, будут остановлены. Всегреческая федерация железнодорожников объявила 24-часовую забастовку.

Митинги 4 мая не планируются, они состоятся 6 мая, когда приуроченную к Первомаю 24-забастовку будет проводить другое крупнейшее греческое профобъединение - Высший совет профсоюза государственных служащих. На 6 мая намечены 24-часовые забастовки всех видов общественного транспорта, кроме автобусов. На сутки на якорях в греческих портах в четверг останутся все морские суда.