Pfizer предоставит властям Индии медикаменты на $70 млн

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /ТАСС/. Американская компания Pfizer, которая совместно с германским партнером BioNTech разработала вакцину от коронавируса, обеспечит Индию медикаментами на $70 млн. Об этом заявил глава компании Альберт Бурла в видеообращении, которое он разместил в понедельник в Twitter .

По словам главы фармацевтической компании, народ Индии столкнулся с "гуманитарным кризисом, ставшим одним из наиболее тяжелых последствий пандемии COVID-19". "Пациенты, находящиеся в больницах по всей стране, нуждаются в незамедлительной помощи. В связи с этим мы запускаем наиболее масштабную гуманитарную кампанию за всю историю Pfizer", - отметил Бурла.

Компания предоставит индийским властям необходимые для лечения пациентов с коронавирусом медикаменты собственного производства на общую сумму $70 млн. По оценкам руководства компании, этого запаса хватит на то, чтобы обеспечивать лекарствами всех больных COVID-19 в больницах по всей стране в течение по меньшей мере 90 дней.

Власти США поддержали инициативу руководства Pfizer. "Мы рады видеть, что они сотрудничают с другими странами для того, чтобы обеспечить их потребности", приводит агентство Bloomberg слова координатора Белого дома по борьбе с распространением нового коронавируса Джеффа Зинтса.

По данным Министерства здравоохранения и благосостояния семьи Индии, в стране зафиксированы 19 925 604 случая заражения новым коронавирусом. Умерли 218 959 человек.