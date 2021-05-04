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Пандемия COVID-19

На греческом юге Кипра зафиксировали самый высокий прирост умерших от COVID-19 за сутки

По данным Минздрава, 3 мая жертвами инфекции стали семь пациентов больниц в Никосии и Лимасоле

НИКОСИЯ, 4 мая. /ТАСС/. Наивысший суточный прирост умерших от последствий заболевания коронавирусом за весь период пандемии был зафиксирован в понедельник на греческом юге Кипра. Об этом сообщил Минздрав Республики Кипр.

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Как стало известно, 3 мая жертвами инфекции стали семь пациентов больниц в Никосии и Лимасоле.

Общее число умерших от последствий заражения коронавируса в греческой части Кипра теперь достигло 321. Среди них - 209 мужчин и 112 женщин. Средний возраст жертв инфекции составляет 78 лет.

В понедельник на юге острова по итогам 32 399 диагностических тестов был зафиксирован 481 случай заражения коронавирусом, что довело общее их число за весь период пандемии до 66 911.

В больницах греческой части Кипра в настоящий момент находятся 276 пациентов, у которых диагностирован коронавирус. Состояние 66 из них расценивается медиками либо как тяжелое, либо как критическое. 28 больных подключены к аппаратам ИВЛ.

Теги
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