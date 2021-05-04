Военные ЮВО благоустроили около 200 мемориалов Великой Отечественной войны на Кавказе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мая. /ТАСС/. Военнослужащие 58-й армии Южного военного округа (ЮВО) восстановили и отремонтировали около 200 мемориалов Великой Отечественной войны в горных селениях Северного Кавказа и Закавказья, сообщили в пресс-службе ЮВО. Также военные благоустроили мемориалы, расположенные в местах дислокации воинских частей.

"В горных селениях Северной Осетии, Чечни, Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Южной Осетии были созданы мобильные группы военнослужащих ЮВО, которые приводили в порядок памятники и мемориалы Великой Отечественной войны. Военнослужащие убрали мусор, провели ремонт и покрасили металлические ограждения, почистили и покрасили памятники, посадили деревья, восстановили кирпичную кладку на постаментах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после ремонта памятников военные возложили венки и цветы.