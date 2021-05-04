Монеты периода правления Екатерины II пытались вывезти из Приморья в Республику Корея

ВЛАДИВОСТОК, 4 мая. /ТАСС/. Сотрудники таможни во Владивостоке пресекли попытку вывоза из Приморского края в Республику Корея 23 пятикопеечных монет, отчеканенных в период правления Екатерины II (1762-1796), сообщает во вторник пресс-служба Владивостокской таможни.

"В ходе таможенного контроля у гражданина Республики Корея в чемодане были обнаружены монеты, отчеканенные в период с 1763 по 1788 год, а также предметы животного происхождения, предположительно мускус кабарги и желчь медведя весом 168 граммов. Для прохождения таможенной границы пассажир выбрал зеленый коридор, тем самым заявив, что не имеет товаров, подлежащих таможенному декларированию", - говорится в сообщении.

Всего у гражданина изъяли 23 старинные монеты номиналом 5 копеек. Уточняется, что все эти товары подпадают под установленные законодательством запреты и ограничения и подлежат обязательному декларированию. Кроме того, монеты, отчеканенные более 100 лет назад, можно вывозить из страны только с разрешения Министерства культуры России, а предметы животного происхождения - при наличии сертификата Росприроднадзора.

Изъятые товары направлены на экспертизу, которая определит, есть ли в действиях иностранца признаки административного правонарушения либо уголовного преступления.