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Пандемия COVID-19

Власти Нью-Джерси предлагают бесплатно пиво за вакцинацию от коронавируса

Действие программы распространяется на жителей штата старше 21 года

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /ТАСС/. Власти штата Нью-Джерси предложили жителям по бесплатному бокалу пива за вакцинацию от нового коронавируса. Соответствующее заявление сделал в понедельник губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи на пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter.

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"Любой житель Нью-Джерси, который получит первую дозу вакцины в течение мая и принесет подтверждающий это документ в одну из участвующих в программе пивоварен, получит бесплатное пиво", - уточнил Мерфи. Действие программы, призванной популяризировать вакцинацию, распространяется на жителей штата старше 21 года.

Власти Нью-Джерси рассчитывают значительно ускорить темпы вакцинации. По словам губернатора, планируется довести число привитых жителей штата до 4,7 млн к концу июня. Полную вакцинацию от коронавируса в Нью-Джерси прошли более 3,2 млн из свыше 8,8 млн человек.

По сведениям Центров по контролю и профилактике заболеваний США, 44,4% населения штатов (свыше 147,5 млн человек) получили хотя бы одну дозу препарата от коронавируса. Примерно 31,8% (105,5 млн человек) прошли вакцинацию полностью.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала эпидемии выявлено более 32,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 577,4 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

Теги
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