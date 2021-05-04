МИД и Минздрав Бразилии выступили за продолжение диалога для одобрения "Cпутника V"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 мая. /ТАСС/. Министерство здравоохранения и МИД Бразилии поддерживают готовность Национального агентства по санитарному надзору страны (Anvisa) и производителей российской вакцины от коронавируса "Спутник V" продолжить диалог для одобрения препарата в южноамериканской республике. Соответствующее заявление внешнеполитическое ведомство опубликовало в понедельник.

"МИД и Минздрав, отмечая великолепные отношения между Бразилией и РФ в том числе в контексте борьбы с COVID-19, приветствуют готовность Anvisa, Российского фонда прямых инвестиций и Центра имени Н. Ф. Гамалеи, отвечающих за производство "Спутника V", попытаться прояснить остающиеся вопросы, касающиеся вакцины, в том числе предоставив дополнительные документы", - говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что ведомства "готовы и впредь поддерживать текущий диалог, уважая независимость и автономию Anvisa, для того, чтобы "Спутник V ", когда его одобрят в Бразилии, смог усилить национальную программу по иммунизации от COVID-19".

26 апреля бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране "Спутника V". На заседании, которое продолжалось почти пять часов, были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российского препарата. Одним из доводов в пользу запрета на импорт вакцины стало утверждение, что ее второй компонент содержит способный к воспроизведению аденовирус. В РФПИ заявили, что технические комментарии Anvisa в отношении "Спутника V" не соответствуют действительности.

Позднее бразильский регулятор признал, что не проводил собственных исследований российской вакцины и вынес решение на основании документов, полученных из России. Глава Anvisa Антониу Барра Торре заявил, что агентство готово пересмотреть свое решение о запрете ввоза "Спутника V" при условии получения дополнительных данных.