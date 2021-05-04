Прибывающих из Индии в Казахстан будут изолировать на 14 дней

НУР-СУЛТАН, 4 мая. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Казахстана приняло решение изолировать на две недели на домашний карантин прибывающих в республику лиц, которые посещали Индию в течение последний 14 дней. Об этом сообщил во вторник на заседании правительства министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой.

"Учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Индии, где ежедневно регистрируется до 400 тысяч случаев в сутки, приняты дополнительные меры по предупреждению завоза штамма, распространенного на территории Индии", - сказал он.

По его словам, прибывающие в Казахстан лица, в том числе через третьи страны, которые посещали Индию в течение последних 14 дней, подлежат изоляции на дому. Глава ведомства пояснил, что данная мера распространяется и на тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса, а также располагает справкой об отрицательном ПЦР-тесте.

На данный момент в Казахстане с начала пандемии подтверждены 330 071 случай инфицирования коронавирусом, 281 708 пациентов выздоровели, 3 762 человека умерли.