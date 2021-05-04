Индия получила 17 партий медпомощи из разных стран для борьбы с COVID-19

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мая. /ТАСС/. Индия с конца апреля получила из-за рубежа 17 партий медицинского оборудования и препаратов для борьбы с коронавирусом. В оказании экстренной помощи в условиях резкого роста числа инфицированных COVID-19 в Индии участвовали как минимум 14 государств.

Погребальные костры и сотни тысяч зараженных в день. Как Индия переживает пандемию — в фотогалерее ТАСС

Погребальные костры и сотни тысяч зараженных в день. Как Индия переживает пандемию — в фотогалерее ТАСС Снимки с места событий — в фотогалерее ТАСС

Как сообщает во вторник газета The Hindustan Times со ссылкой на индийское правительство, поставки включали кислородные концентраторы, баллоны с медицинским кислородом, аппараты ИВЛ, прикроватные мониторы, противовирусные препараты, экспресс-комплекты для выявления коронавируса, пульсоксиметры и средства индивидуальной защиты.

1 мая в Индию была доставлена первая партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Этот препарат стал третьей вакциной, которая будет применяться на индийской территории наряду с вакцинами Covishield, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, и Covaxin от индийской фирмы Bharat Biotech. Производство в Индии вакцины российской разработки "Спутник V" скоро начнется и, как планируется, постепенно увеличится до 850 млн доз в год, сообщил посол РФ в стране Николай Кудашев,

Россия также поставила в Индию концентраторы кислорода, аппараты ИВЛ и 200 тыс. упаковок противовирусного препарата "Фавипиравир", сообщает The Hindustan Times. Среди стран, оказавших помощь Индии, также США, Великобритания, Сингапур, ОАЭ, Ирландия, Таиланд, Германия, Франция, Узбекистан и другие. Для доставки медицинской помощи из-за рубежа Индия использует военно-транспортные самолеты и семь кораблей ВМС.

Как сообщил во вторник Минздрав Индии, число инфицированных коронавирусом в стране за время пандемии превысило 20 млн человек.