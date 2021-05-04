{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Индия получила 17 партий медпомощи из разных стран для борьбы с COVID-19

В оказании экстренной помощи участвовали как минимум 14 государств

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мая. /ТАСС/. Индия с конца апреля получила из-за рубежа 17 партий медицинского оборудования и препаратов для борьбы с коронавирусом. В оказании экстренной помощи в условиях резкого роста числа инфицированных COVID-19 в Индии участвовали как минимум 14 государств.

Спецпроект на тему
Погребальные костры и сотни тысяч зараженных в день. Как Индия переживает пандемию — в фотогалерее ТАСС Снимки с места событий — в фотогалерее ТАСС
Погребальные костры и сотни тысяч зараженных в день. Как Индия переживает пандемию — в фотогалерее ТАСС

Как сообщает во вторник газета The Hindustan Times со ссылкой на индийское правительство, поставки включали кислородные концентраторы, баллоны с медицинским кислородом, аппараты ИВЛ, прикроватные мониторы, противовирусные препараты, экспресс-комплекты для выявления коронавируса, пульсоксиметры и средства индивидуальной защиты.

1 мая в Индию была доставлена первая партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Этот препарат стал третьей вакциной, которая будет применяться на индийской территории наряду с вакцинами Covishield, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, и Covaxin от индийской фирмы Bharat Biotech. Производство в Индии вакцины российской разработки "Спутник V" скоро начнется и, как планируется, постепенно увеличится до 850 млн доз в год, сообщил посол РФ в стране Николай Кудашев,

Россия также поставила в Индию концентраторы кислорода, аппараты ИВЛ и 200 тыс. упаковок противовирусного препарата "Фавипиравир", сообщает The Hindustan Times. Среди стран, оказавших помощь Индии, также США, Великобритания, Сингапур, ОАЭ, Ирландия, Таиланд, Германия, Франция, Узбекистан и другие. Для доставки медицинской помощи из-за рубежа Индия использует военно-транспортные самолеты и семь кораблей ВМС.

Как сообщил во вторник Минздрав Индии, число инфицированных коронавирусом в стране за время пандемии превысило 20 млн человек.

Теги
ИндияПандемия COVID-19
Дождь, мокрый снег и до плюс восьми градусов ожидаются в Москве 4 мая
Ночью температура воздуха может опуститься до двух градусов тепла
Читать полностью