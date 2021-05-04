МЧС предупредило о подтоплениях в Хабаровском крае из-за сильных дождей

ТАСС, 4 мая. Главное управление МЧС по Хабаровскому краю сообщило о риске подтопления территорий в регионе сильными дождями, которые ожидаются 5 мая. Кроме того, осадки могут размыть дороги, говорится на сайте управления.

"По данным отдела мониторинга и прогнозирования Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю, выпавшие обильные осадки могут привести к кратковременным подтоплениям придворовых территорий из-за неисправности и засорения ливневых стоков и водоотводов, подъему уровня воды в малых реках с подтоплением низкопойменных мест, размытием грунтовых покрытий на местных дорогах. Также существует вероятность нарушений в работе объектов ЖКХ и энергетики, вызванных осадками и порывистым ветром", - отмечается в сообщении.

По прогнозам синоптиков, 5 мая в южных и центральных районах края ожидаются дожди, мокрый снег, усиление ветра до 15-20 м/с. В северных районах также прогнозируют снег, в Николаевском и Ульчинском районах - сильный снег.

В 2021 году особую опасность подтопления создает Амур, который из-за прошлогоднего паводка замерз зимой с повышенным уровнем воды.