История на снимках. Школьница восстановила биографию фронтового фотокорреспондента ТАСС

Ученица 11-го класса Елизавета Соприко из Москвы вместе с учителем истории Александром Драхлером четыре года готовила проект о судьбе московских ополченцев. Среди бойцов был фотокорреспондент ТАСС. Они узнали биографию и разыскали сына Николая Кубеева

"Наша работа началась в феврале 2017 года, — рассказывает учитель Александр Драхлер. — На фасаде нашей школы №293 имени А.Т. Твардовского висит мемориальная доска, на которой написано: "В этой школе 15–16 октября 1941 года формировался Ростокинский коммунистический добровольческий батальон, грудью вставший на защиту Родины в годы Великой Отечественной войны". Мы решили установить список, судьбы бойцов и командиров батальона в составе 3-й Московской коммунистической стрелковой дивизии (МКСД), которая прошла от Москвы до города Лиепая". Поиск начали с изучения сохранившихся в архиве Объединенного Останкинского военкомата и Центрального архива Министерства обороны РФ документов, а также материалов, собранных родственниками ополченцев. Среди них были дивизионные газеты "На защите Москвы" и "Вперед, на Запад" с фотографиями одного из них — корреспондента Фотохроники ТАСС Николая Кубеева.

Описание Крымский мост, Москва, 1938 год © Николай Кубеев/ТАСС

"Фотография — уникальный источник информации, — поясняет Елизавета Соприко. — С помощью снимков мы попытались восстановить запечатленные Кубеевым события в истории страны 1930–1940-х годов, а через них — рассказать о жизни и творчестве самого фотокорреспондента ТАСС". Боец Московского ополчения Личного дела Николая Кубеева в ТАСС не сохранилось. Его имя есть на мемориальной доске у входа в штаб-квартиру. В фотобанке агентства осталось несколько его работ довоенного периода и снимок, датированный октябрем 1941 года.

Описание Бомбоубежище на Спартаковской улице, Москва, 1941 год © Николай Кубеев/ТАСС

Он был в числе добровольцев, вступивших в части Московского ополчения, сражался на Калининском, Северо-Западном фронтах и готовил фоторепортажи с места боев. Многие десятилетия в агентстве считали, что он погиб в 1942 году от тяжелого ранения. 19 марта 1975 года в корпоративной газете "Тассовец" была опубликована статья "Боевой фотокор", авторами которой стали военные фотокорреспонденты ТАСС Сергей Лоскутов, Николай Ситников и Эммануил Евзерихин. Они вспоминали, что любимой работой Кубеева были съемки спортивных соревнований. В последнюю мирную июньскую субботу 1941 года он готовился к воскресным состязаниям. Также о нем написали в книге "ТАСС на войне", она вышла в год 75-летия Победы и посвящена работе агентства в годы Великой Отечественной войны.

Описание Лодочная пристань на Нескучной набережной у Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького, Москва, 1935 год © Николай Кубеев/ТАСС

Первым найденным исследователями документом стал приказ от 26 апреля 1943 года о награждении заместителя командира взвода пешей разведки по политчасти гвардии лейтенанта 157-го гвардейского стрелкового полка Николая Дмитриевича Кубеева орденом Красной Звезды​​​​​. В сопроводительных материалах говорилось, что Кубеев ушел на фронт через Фрунзенский РК ВКП(б) в октябре 1941 года добровольцем в составе Дивизии московских рабочих, ставшей впоследствии 3-й МКСД.

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Наряду с этим в книге "В редакцию не вернулся" была обнаружена фотография Кубеева. В подписи к ней говорилось: "Снимок сделан в 1942 г. на Северо-Западном фронте. Слева направо фотокорреспонденты: Николай Кубеев (Фотохроника ТАСС), Сергей Коршунов ("Правда"), Сергей Лоскутов ("Красная звезда") и сотрудники фронтовой газеты "За Родину!" писатель Александр Исбах и фотокорреспондент Вячеслав Шаровский. Через несколько часов после этой съемки Николай Кубеев был смертельно ранен осколком мины. Остальные выжили и здоровы по сей день. Снимок фотоаппаратом Сергея Коршунова сделал проходивший мимо автоматчик". Именно в этом комментарии была ошибка в дате, и во всех последующих публикациях, в которых упоминается Николай Кубеев, говорится, что он погиб в 1942 году на Северо-Западном фронте. Позже удалось разыскать сына Николая Кубеева Михаила — на момент гибели отца ему было два года. Он также подтвердил ошибку в книге. В семейном архиве сохранилось корреспондентское удостоверение отца, несколько десятков негативов военных лет и свидетельство о захоронении. Выяснилось, что ранен он был 18 февраля 1943 года. В дивизии посчитали это ранение смертельным.

Описание Корреспондентское удостоверение Николая Кубеева © Личный архив Михаила Кубеева

Но впереди были еще два передвижных полевых госпиталя на фронте, три госпиталя в столице и больше года борьбы с последствиями осколочного ранения. Николай Дмитриевич Кубеев скончался в мае 1944 года и был похоронен на Пятницком кладбище в Москве. След в истории Елизавета Соприко и Александр Драхлер искали фотоработы Кубеева. Изучили архивы Мосгорвоенкомата, фонды ТАСС и Союзфото в Государственном архиве Российской Федерации, Российский государственный архив кинофотодокументов, материалы Комиссии по изучению истории Великой Отечественной войны в Институте российской истории РАН. Поиски также велись в подшивках газет и журналов "Пролетарское фото" и "Советское фото", электронных каталогах, частных коллекциях, выставленных на интернет-аукционы, исследователи отправляли запросы в 18 федеральных и региональных музеев, мониторили соцсети.

Описание Александр Драхлер и Елизавета Соприко около здания школы №293 © Максим Григорьев/ТАСС

"Всего обработали около 25 источников, в которых было обнаружено около 600 фоторабот Кубеева как довоенного периода, так и военных лет", — поясняет Лиза. Они установили, что Николай Кубеев родился на станции Раменское 27 сентября 1910 года. В Москве жил в районе Марьиной Рощи. В юности интересовался радиоделом, увлекался фигурным катанием, посещал фотокружок и даже оборудовал дома лабораторию. В начале 30-х годов он готовил репортажи с московских улиц, фиксируя быт жителей столицы, рассказывал о празднованиях годовщин Октябрьской революции и Первомая, ездил по заводам и сельхозпредприятиям всей страны.

Описание Николай Кубеев, 1941 год © Личный архив Михаила Кубеева

В 1932 году Николая Кубеева принимают в Российское объединение пролетарских фотографов. Он много снимает спорт и парады физкультурников. Признание в профессиональном сообществе Кубееву приносит работа на демонстрациях. Вот выдержка из журнала "Пролетарское фото" (1932, №6, с. 17): "В ответственные октябрьские съемки этого года впервые были включены молодые фоторепортеры тт. Чернов (коммунист), Евзерихин (комсомолец, в будущем фотокорреспондент ТАСС — прим. ред.) и Кубеев. Молодые фоторепортеры оправдали доверие".

С середины 1930-х годов Николай Кубеев работает в Московском отделении "Союзфото" (ТАСС был соучредителем организации — прим. ред.), а с начала 1939 года на его снимках появляется надпись "Фотоклише ТАСС" (26 ноября 1940 года "Фотоклише ТАСС" было переименовано в "Фотохронику ТАСС" — прим. ред.). С 4 по 9 августа 1937 года на пароходе "Алексей Стаханов" в составе большой группы фоторепортеров он участвует в ознакомительной поездке по только что построенному каналу "Москва — Волга". Известно, что по результатам поездки в московском Доме печати была организована выставка лучших работ, а некоторые снимки Кубеева были выпущены как открытки и вошли в набор из 18 штук, который вышел в 1937 году тиражом 5000 экземпляров. В годы войны на его снимках не только парадные портреты, но и процесс боевой учебы, тактические занятия, лыжные тренировки стрелковых подразделений, работа различных служб дивизии, а также ежедневный быт бойцов Красной армии.

Описание Комсомолки школы №99 расклеивают на стене дома антифашистские плакаты, Москва, 1941 год © Николай Кубеев/ТАСС