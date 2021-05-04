Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 1,01

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник продолжил снижение и достиг уровня 1,01. В Москве показатель также снизился и составил 1,08, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Коэффициент превышает единицу в трех из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся. Помимо Москвы, это Подмосковье (1,03) и Свердловская область (1,04).

В Санкт-Петербурге показатель, который был выше единицы восемь дней подряд, снизился до 1. В Красноярском крае и Ростовской области он составил 0,98, в Архангельской области - 0,96, в Воронежской и Иркутской областях - 0,95.

В Нижегородской области, где число выявленных за сутки случаев заражения оказалось минимальным с августа прошлого года, коэффициент опустился до 0,83. Для региона это минимум почти за девять месяцев - с 8 августа 2020 года.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.