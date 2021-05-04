В России выявили 7 770 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это минимум с 26 сентября

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 770, это стало минимумом с 26 сентября 2020 года.

Пять гипотез, почему симптомы COVID-19 не проходят.

Пять гипотез, почему симптомы COVID-19 не проходят. Главное о пандемии из зарубежных СМИ

Всего с начала пандемии было выявлено 4 839 514 заболевших, сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост составил 0,16%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе (по 0%), в Республиках Тыва и Алтай, а также в Сахалинской области (по 0, 01%), в Магаданской области (0,02%).

В частности, за сутки было выявлено 709 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 625 - в Московской области, 220 - в Ростовской области, 149 - в Воронежской области, 139 - в Самарской области. Сейчас в России продолжают лечение 270 935 человек.

Летальные исходы

Число смертей из-за коронавируса возросло за сутки на 337 против 336 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 111 535 человек.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,3%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 34 летальных случая в Санкт-Петербурге, 15 - в Нижегородской области, 13 - в Пермском крае, 12 - в Краснодарском крае, по 10 - в Московской и Самарской областях, а также в Красноярском крае.

Выздоровевшие пациенты

Число вылечившихся после заражения коронавирусом за сутки возросло на 6 755, до 4 457 044, сообщили в оперштабе.

Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки был выписан по выздоровлению 801 пациент в Санкт-Петербурге, 407 - в Московской области, 198 - в Ростовской области, 197 - в Псковской области, 163 - в Нижегородской области.