Власти в Дагестане выплатят ветеранам ко Дню Победы по 30 тыс. рублей

МАХАЧКАЛА, 4 мая. /ТАСС/. Ветераны Великой Отечественной войны в Дагестане получат от властей региона ко Дню Победы единовременные выплаты в размере 30 тыс. рублей. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе министерства труда и социального развития республики.

"В канун Дня Победы руководством республики принято решение выдать ветеранам войны по 30 тыс. рублей",- сказал собеседник агентства.

По его словам, денежные средства получат 48 ветеранов. "В этом году региональные выплаты получат только участники и инвалиды войны. На эти цели в региональном бюджете предусмотрено около 1,5 млн рублей", - добавил представитель регионального Минтруда

В Дагестане проживают 48 участников и инвалидов войны и около 8 тыс. тружеников тыла.