Логистический проект чеченских студентов проанализируют до 1 июня

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Профильные министерства проанализируют проект чеченских студентов по производству оборудования для почтовых логистических центров и составят предложения по его реализации до 1 июня 2021 года. Об этом говорится в перечне поручений по итогам поездки главы правительства РФ Михаила Мишустина в Чечню, опубликованном на сайте кабмина.

"Проанализировать совместно с Минцифры России и Минпромторгом России проект по производству сортировочного оборудования для логистических центров, разработанный в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М. Д. Миллионщикова", и доложить предложения в правительство Российской Федерации. Срок - до 1 июня 2021 года", - отмечается в документе.

Во время рабочей поездки в Чечню 23 апреля Мишустину представили студенческий проект по производству сортировочного оборудования для логистических центров. Проект пока находится на стадии НИОКР, а о производственной площадке пока речь не идет. Мишустин сообщил, что "Почта России" активно работает над новыми логистическими решениями. Но, по его словам, в новом логистическом центре компании сортировочное оборудование импортное.