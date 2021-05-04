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Пандемия COVID-19

На Филиппинах началось применение вакцины "Спутник V"

Около 200 человек зарегистрировались для получения первой дозы препарата

БАНГКОК, 4 мая. /ТАСС/. Применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V" началось во вторник на Филиппинах.

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"Мы начали развертывание вакцины "Спутник V" в городе, - сообщил на своей странице в Facebook мэр Манилы Иско Морено. - На данный момент около 200 человек зарегистрировались для получения первой дозы вакцины". "Еще раз благодарим власти страны за поддержку городского правительства в разгар эпидемии. Теперь, когда вакцина здесь, мы продолжим работать вместе до тех пор, пока коронавирус не будет окончательно подавлен", - добавил он.

В приоритетную группу входят медицинские работники, которые первыми получают прививки. Пожилые люди и лица с сопутствующими заболеваниями также получат вакцину, если ей не воспользуются медики.

Вместе с тем вакцина "Спутник V" была также отправлена в города Паранак, Макати, Мунтинлупа и Тагиг, входящие в Манильскую агломерацию. В тагигском центре вакцинации "Спутник V" пока получили около 20 человек, которые вошли в испытательную группу.

1 мая на Филиппины была доставлена пробная, как ее называли филиппинские власти, партия "Спутника V".

30 января 2020 года на Филиппинах выявили первый случай инфицирования коронавирусом. К настоящему времени общее число заразившихся в республике превысило 1,06 млн, вылечились более 984,2 тыс. человек, умерли 17,6 тыс. пациентов. Власти страны, помимо "Спутника V", одобрили экстренное использование препаратов от американской компании Pfizer, британско-шведской фирмы AstraZeneca, китайской Sinovac, индийской Bharat Biotech, а также Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson. 1 марта в стране с медицинских работников началась вакцинация китайским препаратом CoronaVac, 600 тыс. доз которого были доставлены в республику 28 февраля.

Теги
ФилиппиныРоссияПандемия COVID-19
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