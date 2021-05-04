Суд в Ленобласти прекратил дело журналиста "Радио Свобода" за статью о нехватке ИВЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Гатчинский городской суд Ленинградской области отменил решение мирового суда о штрафе и прекратил административное дело журналиста "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ, выполняющим функции иностранного агента) Татьяны Вольтской, которую хотели привлечь к ответственности за материал о коронавирусе. Об этом сообщил ТАСС адвокат Леонид Крикун.

"Гатчинский городской суд Ленинградской области отменил постановление мирового судьи о привлечении Татьяны Вольтской к административной ответственности по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ ("Распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан") за размещение 11 апреля 2020 года на интернет-ресурсе "Север реалии" СМИ "Радио Свободная Европа - Радио Свобода" статьи", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что горсуд имел возможность прекратить дело за истечением сроков привлечения к ответственности, однако судья решил рассмотреть жалобу защиты Вольтской по существу и "вынес решение, оценив доводы жалобы о том, что Вольтская имела право высказать свое мнение по общественно-значимому вопросу, а также то, что подготовка и передача для публикации статьи являлись выражением профессиональной и гражданской позиции журналиста".

В декабре прошлого года пресс-служба Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области сообщала, что мировой суд в Гатчинском районе оштрафовал Вольтскую на 30 тыс. рублей по статье о распространении фейковой новости (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ) за публикацию интервью с петербургским реаниматологом, рассказавшим о нехватке аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В августе того же года мировой участок Тверского района Москвы оштрафовал на 300 тыс. руб. "Радио Свобода" за указанный материал, признав организацию виновной в нарушении по тем же основаниям.

Следственный комитет также посчитал информацию ложной и начал проверку на наличие признаков преступления по ст. 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан"). Как сообщил ТАСС Крикун, следователь ранее вынес постановление об отказе в возбуждении в отношении Вольтской уголовного дела за размещение той же статьи в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления.