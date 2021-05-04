Фармрегулятор ЕС начал экспертизу вакцины от коронавируса компании Sinovac

ГААГА, 4 мая. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) приступило к постепенной экспертизе вакцины от коронавируса, разработанной китайской компанией Sinovac. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте фармрегулятора.

"Решение Комитета EMA по лекарственным средствам для человека (CHMP) о начале экспертизы основано на предварительных результатах лабораторных исследований (неклинические данные) и клинических испытаний. Эти исследования показывают, что вакцина вызывает выработку антител к вирусу SARS-CoV-2, вызывающему COVID-19, и может помочь защитить от болезни", - отмечается в сообщении.

При этом указывается, что EMA изучит соответствие вакцины общепринятым стандартам ЕС относительно эффективности, безопасности и качества препарата. Вместе с тем, как подчеркивается в пресс-релизе, европейский фармрегулятор будет проводить оценку данных по мере их поступления, чтобы решить, перевешивают ли преимущества от использования вакцины возможные риски.

"Постепенная экспертиза продолжится до тех пор, пока не будет доступно достаточно данных для выдачи регистрационного удостоверения", - заметили в ЕМА, добавив, что временные рамки этого процесса пока установить невозможно. Тем не менее регулятор уточнил, что на всю процедуру оценки вакцины, как ожидается, потребуется меньше времени, чем обычно.