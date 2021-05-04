Патрушев рассказал, что Путин интересуется волейболом

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин интересуется волейболом и весьма профессионально в нем разбирается. Об этом рассказал председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в документальном фильме, посвященном развитию волейбола в стране, на телеканале "Россия-24".

По его словам, глава государства уделяет большое внимание этому виду спорта. "Он очень интересуется именно волейболом, он смотрит матчи. Зная, что я тоже проявляю к этому интерес, он потом делится [впечатлениями], говорит свое мнение, и, вы знаете, достаточно профессионально", - сказал Патрушев.

Он отметил, что волейбол включен в программу физической подготовки спортсменов-борцов, поэтому многие из них сами хорошо играют. "Наверное, так как Владимир Владимирович профессионально занимался борьбой, то ему волейбол тоже по душе, нравится, он делится своими впечатлениями", - заключил Патрушев.