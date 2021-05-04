{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧП с судном "Онега" в Баренцевом море

Семьи погибших и пострадавшие при крушении "Онеги" получили 40 млн рублей

Вице-премьер Виктория Абрамченко отметила, что оказание помощи семьям моряков находится на особом контроле правительства

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Выплаты семьям погибших и пострадавшим при крушении траулера "Онега", которое затонуло в Баренцевом море в декабре прошлого года, произведены в полном объеме и в сумме составили 40 млн рублей, сообщили во вторник журналистам в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко по итогам заседания правительственной комиссии.

На эту тему
Что известно о ЧП с рыболовецким судном "Онега" в Баренцевом море
Что известно о ЧП с рыболовецким судном "Онега" в Баренцевом море

"В течение 2020 и 2021 года были осуществлены страховые выплаты членам семей 17 пропавших членов экипажа рыболовецкого траулера и двум пострадавшим, которых удалось спасти в ходе поисково-спасательной операции. Субъектами Российской Федерации, Фондом социального страхования, страховой компанией и работодателем проведены выплаты семьям на общую сумму более 40 млн рублей", - говорится в сообщении.

Абрамченко отметила, что оказание помощи семьям моряков находится на особом контроле правительства. Пенсионным фондом России организована работа в части пенсионного обеспечения членов семей погибших членов экипажа. Кроме того, организовано взаимодействие с кредитными организациями, которые обеспечили списание и реструктуризацию кредитных обязательств погибших моряков и их родственников.

Теги
РоссияАбрамченко, Виктория ВалериевнаЧП с судном "Онега" в Баренцевом море
Кабмин вводит процедуру обязательного досудебного обжалования решений надзорных органов
Она начнет действовать для 62 видов госконтроля с 1 июля 2021 года
Читать полностью