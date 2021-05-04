Семьи погибших и пострадавшие при крушении "Онеги" получили 40 млн рублей

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Выплаты семьям погибших и пострадавшим при крушении траулера "Онега", которое затонуло в Баренцевом море в декабре прошлого года, произведены в полном объеме и в сумме составили 40 млн рублей, сообщили во вторник журналистам в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко по итогам заседания правительственной комиссии.

Что известно о ЧП с рыболовецким судном "Онега" в Баренцевом море

"В течение 2020 и 2021 года были осуществлены страховые выплаты членам семей 17 пропавших членов экипажа рыболовецкого траулера и двум пострадавшим, которых удалось спасти в ходе поисково-спасательной операции. Субъектами Российской Федерации, Фондом социального страхования, страховой компанией и работодателем проведены выплаты семьям на общую сумму более 40 млн рублей", - говорится в сообщении.

Абрамченко отметила, что оказание помощи семьям моряков находится на особом контроле правительства. Пенсионным фондом России организована работа в части пенсионного обеспечения членов семей погибших членов экипажа. Кроме того, организовано взаимодействие с кредитными организациями, которые обеспечили списание и реструктуризацию кредитных обязательств погибших моряков и их родственников.