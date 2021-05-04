В Таллине акция "Бессмертный полк" не состоится из-за коронавирусных ограничений

ТАЛЛИН, 4 мая. /ТАСС/. Акция "Бессмертный полк" не состоится в Таллине в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил во вторник организатор акции Андрей Гончаров.

"В рамках нынешних ограничений, к сожалению, шествие "Бессмертного полка" не состоится", - сказал он порталу Delfi.

Гончаров пояснил, что в данный момент в Эстонии массовые собрания на свежем воздухе разрешены при числе участников до 150 человек. При этом они должны быть разделены на группы по 10 человек.

"Организовать колонну в таком формате невозможно, - сказал он. - Даже если у нас это и получилось бы, то другим людям невозможно было бы подойти к Бронзовому солдату (памятнику воину-освободителю - прим. ТАСС). Ситуация получается патовая. С одной стороны, мероприятия можно проводить, но с другой стороны, в таком формате ничего не сделаешь".

Гончаров добавил, что провел консультации с полицией. "Полиция ничего не имеет против данного мероприятия, - добавил активист. - Нет смысла искать здесь что-то политическое. Мы общались с рижскими коллегами, у них тоже ничего не будет проходить, как и в России. Все из-за коронавирусных ограничений".

29 апреля полиция Таллина зарегистрировала заявку на проведение акции "Бессмертный полк" 9 мая. Мероприятие было зарегистрировано полицией на период с 15:00 8 мая по 23:00 9 мая на городском кладбище Сиселинна.