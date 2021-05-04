Кабмин вводит процедуру обязательного досудебного обжалования решений надзорных органов

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о процедуре обязательного досудебного обжалования решений надзорных органов. Как сообщила во вторник пресс-служба кабинета министров, эта процедура начнет действовать для 62 видов государственного контроля с 1 июля 2021 года.

"В утвержденном перечне 19 контрольных ведомств, включая Федеральную налоговую службу, Ростехнадзор, Ростуризм, Роструд, Роспотребнадзор, Росздравнадзор и Минпромторг", - уточнили в пресс-службе.

Сейчас система досудебного обжалования решений этих госорганов работает в пилотном формате. Для эксперимента на едином портале государственных и муниципальных услуг запущен специальный сервис. Он позволяет подать жалобу в контрольный орган в электронном виде, а также отслеживать все этапы ее рассмотрения и взаимодействовать с должностными лицами без личного посещения ведомства. На ответ заявителю дается 20 рабочих дней.

В правительстве отмечают, что работа сервиса построена на основе наиболее распространенных жизненных ситуаций, с которыми сталкиваются граждане и предприниматели в процессе общения с контрольными органами. В числе таких ситуаций, например, нарушение процедуры проведения проверки и несогласие с назначенными мерами.

Механизм обязательного досудебного обжалования внедряется в рамках закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле", принятого в 2020 году. Работа ведется поэтапно. 1 января 2023 года новый инструмент начнет внедряться для всех видов контроля, которые регулируются законом о госконтроле. В кабинете министров уверены, что "масштабный запуск системы обязательного досудебного обжалования сделает взаимодействие граждан и бизнеса с госорганами более комфортным, позволит сократить временные и финансовые издержки, а также снизить нагрузку на суды".