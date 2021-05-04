Власти Баварии с 6 мая хотят отменить ограничения для привитых от COVID-19 и переболевших

БЕРЛИН, 4 мая. /ТАСС/. Власти Баварии с 6 мая намерены отменить карантинные ограничения для привитых от COVID-19 и выздоровевших. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции глава германского региона Маркус Зёдер.

Привитые и переболевшие COVID-19 смогут беспрепятственно встречаться с родственниками и знакомыми, им не нужно соблюдать комендантский час и предоставлять результаты теста на коронавирус при посещении заведений и магазинов. В то же время общий комендантский час с 22:00 до 05:00 останется в силе.

В случае если в том или ином районе или городе Баварии в течение 7 дней число заразившихся не будет превышать 100 на 100 тыс. жителей, возможны такие послабления, как открытие ресторанов под открытым небом, культурных заведений, но при условии соблюдения социальной дистанции и ношения защитных масок. Кроме того, перед праздником Троицы (отмечается 23 мая) с 21 мая там снова откроются отели и кемпинги.

"Ясно, что везде, где число заразившихся будет превышать 100 [на 100 тыс. жителей в течение недели], будет действовать режим ограничений", - сказал Зёдер.

Федеральные власти ФРГ намерены облегчить карантин для привитых от COVID-19 и выздоровевших по всей стране уже на текущей неделе, возможно, на ближайших выходных.

В настоящее время в Германии действует карантин, правда, не такой жесткий, как зимой. Открыты школы и детские сады, парикмахерские, косметические салоны, цветочные и книжные магазины. В то же время всем жителям ФРГ необходимо предъявлять отрицательный тест на коронавирус при посещении большинства непродовольственных магазинов, парикмахерских, музеев, зоопарков и ботанических садов.