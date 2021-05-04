Глава комитета Госдумы опроверг сообщения о штрафах для дачников за одуванчики на участке

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Штрафы за неуничтожение сорных растений, включая одуванчики, ромашку и борщевик, грозят только сельхозпроизводителям, ответственность за это для дачников и садоводов не предусмотрена. Об этом во вторник сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Ранее в СМИ со ссылкой на юриста появилась информация об административных штрафах для дачников, которые не борются на своих участках с сорняками, в том числе с борщевиком, мятой, одуванчиками, ромашкой и чертополохом. Юрист ссылалась на постановлением правительства № 1482 от 18 сентября 2020 года.

"Документ, который сейчас приводится многими СМИ, касается исключительно сельхозтоваропроизводителей и затрагивает сферу целевого или нецелевого использования земель сельхозназначения. Никакого отношения к дачникам этот документ не имеет", - сказал Николаев.

Парламентарий напомнил, что никаких законодательных изменений в сфере регулирования сорных растений за последнее время не было. "Бояться дачникам, что у них на участке вырастет ромашка или борщевик, не нужно. Что касается борщевика, то каждый дачник, я уверен, знает и сам борется с этими растениями. Никаких санкций не нужно бояться и ожидать, оснований для этого просто нет", - заверил депутат.