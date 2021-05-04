Жители Твери нашли на дороге ребенка с ДЦП, просившего о помощи

ТАСС, 4 мая. Следователи начали проверку после сообщений в нескольких СМИ о том, что жители Твери обнаружили на дороге просившего о помощи ребенка с признаками детского церебрального паралича (ДЦП). Об этом во вторник сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тверской области.

"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, в которой сообщается о том, что мальчик с ДЦП полз по проезжей части в Твери и просил о помощи. Неравнодушные люди помогли ребенку, который насквозь промок. Организовано проведение доследственной проверки, по итогам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

По данным нескольких региональных СМИ, мальчика с инвалидностью жители увидели на дороге в районе улицы Дорошихинской. Сейчас мальчик находится в одной из детских больниц города.