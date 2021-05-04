ВЦИОМ выяснил, что каждый третий россиянин откладывает дела на потом

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Почти треть россиян (30%) предпочитают откладывать дела на потом, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованных во вторник на сайте организации.

"Привычка откладывать дела на потом знакома 30% россиян (чаще молодежи 18-24 лет - 37%)", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что о таком понятии, как прокрастинация, большинство опрошенных (74%) не знало.

Каждый пятый респондент (21%) считает себя ленивым, в то время как трудолюбивыми себя назвали 73% опрошенных, среди которых большинство женщин (77%) и пожилых россиян старше 60 лет (78%).

Среди причин, по которым респонденты посчитали себя ленивыми, наиболее популярными оказались: отсутствие желания что-либо делать (11%), привычка откладывать дела на потом или нахождение причин что-либо не делать (9%), а также мнение, что можно было бы успевать делать больше (7%). Чаще всего россияне откладывают бытовые дела (13%), уборку дома (10%) и готовку еды (6%).

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 апреля 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.