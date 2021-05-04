Международный форум российских соотечественников состоится 20 июня в Белоруссии

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. МИД РФ планирует провести в Белоруссии Международный форум российских соотечественников в канун 80-летия начала Великой Отечественной войны - 20 июня. Об этом сообщил в интервью ТАСС директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Александр Нуризаде.

"На этот год приходится юбилейная дата - 80-летие начала Великой Отечественной войны. МИД России совместно с посольством России в Минске планирует организовать 20 июня Международный форум российских соотечественников "22 июня 1941 года. Победа будет за нами!". В нем примут участие около 90 представителей наших диаспор, постоянно проживающих в 44 странах. Планируем, что делегаты также будут присутствовать на митинге-реквиеме в Брестской крепости ранним утром 22 июня", - отметил он.