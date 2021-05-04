В 2020 году в рамках госпрограммы в Россию вернулись 25 тыс. соотечественников

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Более 25 тыс. человек вернулись из-за рубежа в Россию в 2020 году в рамках государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников. Об этом сообщил в интервью ТАСС директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Александр Нуризаде.

"Важным направлением работы с соотечественниками, проживающими за рубежом, является содействие их добровольному переселению в Российскую Федерацию. С 2006 года действует соответствующая государственная программа, - сказал он. - В ее рамках в 2020 году из-за рубежа переселилось 25 084 ее участника. Это меньше, чем в 2019 году, когда в Россию приехали 59,6 тыс. человек".

Нуризаде подчеркнул, что уменьшение числа переселенцев было вызвано распространением коронавирусной инфекции и сложными условиями организационно-управленческих мероприятий по реализации госпрограммы, включая прием заявлений и выдачу свидетельств участника госпрограммы.

"В целом ряде стран был приостановлен или ограничен консульский прием, - продолжил он. - Возникли проблемы с переездом в Россию уже согласованных участников госпрограммы и членов их семей в связи с прекращением регулярного транспортного сообщения между Российской Федерацией и иностранными государствами. Поэтому им была предоставлена возможность воспользоваться специальными вывозными рейсами, организованными для граждан России".

"Рассчитываем, что по мере нормализации санитарно-эпидемической ситуации удастся вернуться к допандемическим показателям реализации госпрограммы", - отметил Нуризаде.

Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, была утверждена указом президента от 22 июня 2006 года.