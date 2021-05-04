В серии ЖЗЛ вышел проект "Великая Отечественная война в биографиях" в 12 томах

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Героями 12 книг литературного документального проекта "Великая Отечественная война в биографиях" серии ЖЗЛ, приуроченного к годовщине Победы, стали не только известные военачальники, но и солдаты. Об этом во вторник рассказал куратор проекта, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский на пресс-конференции ТАСС.

"Мы подошли в этой серии совершенно с новых позиций. Взяли идею "никто не забыт, ничто не забыто". И решили показать те битвы, взять операцию, взять какое-то сражение, крупное, естественно, сражение, и показать это сражение через людей. Причем через людей разных. С одной стороны, это будут генералы, это будут командующие армиями, командующие фронтами. А с другой стороны, это может быть снайпер, это может быть лейтенант, который совершил свой подвиг и который погиб", - сказал он.

По словам Залесского, книги проекта помогают бороться с историческими фальсификациями: "Эти книги [12 томов] как раз доносят правду. Документы и научные книги - это основа для борьбы с фальсификацией, потому что там есть факты, на которые мы опираемся".

Тираж составляет 12 тыс. экземпляров. В перспективе издательство "Молодая гвардия" рассматривает выпуск в электронном формате.

"Мы бы очень хотели, чтобы эта серия попала во все библиотеки воинских частей. Пока это еще не сбылось, но мы продолжаем надеться", - сказала замглавного редактора издательства "Молодая гвардия" Мария Залесская. В серии книг, написанных авторами из разных городов России, прослеживается идея того, что война не должна повториться, отметила она. "Здесь показано, что война - это страшно, это никогда не должно повториться, это человеческие трагедии, и это не просто игра в танчики. … Наверно, прочитав эти книги, мы очень надеемся, люди поменяют милитаристскую направленность своих идей".