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Австрия завершила переговоры по закупке "Спутника V"

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что страна ожидает решения Европейского агентства лекарственных средств о регистрации вакцины

ВЕНА, 4 мая. /ТАСС/. Австрия завершила переговоры о закупке российской вакцины "Спутник V" и ожидает решения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) о ее регистрации. Об этом заявил во вторник австрийский канцлер Себастьян Курц.

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"Что касается "Спутника", мы в Австрии приняли решение подождать регистрации ЕМА. То есть после регистрации ЕМА можно будет использовать "Спутник". Что касается переговоров о контракте, они завершены. Тут мы не видим больших трудностей, решающим будет в конце концов, как много времени потребуется ЕМА для регистрации", - сказал Курц на пресс-конференции.

30 апреля Курц сообщил, что поставка в Австрию вакцины "Спутник V" будет реализована только после ее регистрации EMA и республика намерена довести переговоры с российской стороной о закупке препарата до конца. В середине апреля Курц объявил, что коалиционное правительство республики из Австрийской народной партии и партии "Зеленые" согласовало закупку 1 млн доз "Спутника V". Начать применение препарата было запланировано после регистрации европейским регулятором.

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АвстрияРоссия
Пандемия COVID-19
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