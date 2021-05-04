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В России за неделю вдвое выросло число регионов, где ввели особый противопожарный режим

В семи субъектах РФ зафиксировали 13 очагов природных пожаров, сообщили в пресс-службе МЧС

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Особый противопожарный режим действует на территории 37 регионов России, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

"Особый противопожарный режим действует на всей территории 37 регионов РФ, в 15 - частично", - сказали в ведомстве.

По данным на 26 апреля, режим был введен в 19 регионах России, в 22 регионах - частично.

За это же время космический мониторинг выявил более 9 тыс. термоточек на территории страны. В семи регионах зафиксированы 13 очагов природных пожаров. Огонь от них прошел более 3 тыс. га. "Переход лесных пожаров на населенные пункты не допущен", - отметили в пресс-службе.

Также за неделю в России произошли 14 тыс. техногенных пожаров.

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Пандемия COVID-19
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