Власти Сингапура увеличили карантин для въезжающих из-за рубежа до 21 дня

СИНГАПУР, 4 мая. /ТАСС/. Власти Сингапура увеличили до 21 дня обязательный карантин для прибывающих из большинства стран в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом. "Данные меры вступают в силу с 8 мая", - объявил во вторник на пресс-конференции министр образования Лоуренс Вон.

"Увеличение срока нахождения на карантине с 14 до 21 дня относится ко всем въезжающим в Сингапур из стран, причисленных к регионам с повышенным риском распространения коронавируса", - указал Вон, который является сопредседателем межведомственной группы по борьбе с распространением COVID-19. Глава ведомства уточнил, что "исключения сделаны для прибывающих из Австралии, Брунея, материкового Китая, Новой Зеландии, а также Гонконга, Макао и Тайваня". "В данном случае карантин не нужен", - добавил Вон.

По его словам, "пока ограничения будут действовать до конца месяца, одновременно власти проведут дальнейший анализ ситуации, чтобы изменить меры".

На прошлой неделе правительство Сингапура практически полностью запретило въезд иностранцев из Бангладеш, Индии, Непала, Пакистана и Шри-Ланки.