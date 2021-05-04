Курц считает, что ЕС в будущем надо учитывать разные вакцины для приема туристов

ВЕНА, 4 мая. /ТАСС/. Европейскому союзу (ЕС) при приеме иностранных туристов со временем надо будет учитывать вакцины от нового коронавируса, которые применяются в странах за его пределами. Такую позицию высказал во вторник австрийский канцлер Себастьян Курц по итогам встречи в Вене с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером.

Говоря о перспективе введения в ЕС "зеленого паспорта" вакцинации для облегчения туризма, Курц подчеркнул, что сначала надо принять соответствующее решение внутри Европы. Но для Австрии в роли туристической страны важно, чтобы в дальнейшем в Европу снова смогли путешествовать люди из-за пределов Европейского союза, добавил он.

"Мир разнообразен, в нем есть не только вакцины, которые мы используем в Европе, которые сейчас зарегистрированы EMA (Европейским агентством лекарственных средств), то есть мир намного разнообразнее, в других частях мира используются совершенно другие вакцины. Разумеется, их надо учитывать", - сказал Курц на пресс-конференции.

"Мы надеемся на скорейшую реализацию "зеленого паспорта" на европейском уровне. Мы также договорились, что мы готовы заключать соглашения на двустороннем уровне, чтобы двигаться быстрее. Если дискуссия на европейском уровне затянется, то в среднесрочной перспективе мы можем себе представить, что должно быть взаимодействие с другими частями мира. Решающее значение имеет не тот факт, откуда вакцина, а эффективна или безопасна ли она", - пояснил австрийский канцлер.

В ЕС сейчас обсуждается вопрос о введении "зеленого паспорта" вакцинации. В Еврокомиссии заявили, что каждая страна Евросоюза должна самостоятельно решить, признавать ли сертификат о вакцинации препаратами, не одобренными EMA. В настоящий момент в ЕС признаны четыре вакцины от коронавируса консорциума компаний Pfizer - BioNTech, британско-шведской фирмы AstraZeneza, американских Johnson & Johnson и Moderna.