Казахстан продлил приостановку безвизового въезда из 54 стран

НУР-СУЛТАН, 4 мая. /ТАСС/. Власти Казахстана продлили срок приостановления действия безвизового въезда для граждан 54 государств с 1 мая до 31 декабря 2021 года из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана.

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"В рамках усилий по дальнейшей борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране правительство Республики Казахстан приняло решение о продлении срока приостановления одностороннего безвизового режима для граждан 54 государств мира по 31 декабря 2021 года включительно", - говорится в сообщении.

По данным МИД, эта норма касается граждан таких стран, как США, Великобритания, Франция, Германия, Канада, Япония и других. Россию эти ограничения не затрагивают.

Возможность въезда в страну без визы для указанной категории иностранцев предусмотрена пунктом 17 Правил въезда и пребывания иммигрантов в Казахстане, утвержденных постановлением правительства республики № 148 от 21 января 2012 года. Ранее действие безвизового въезда для граждан 54 стран было приостановлено постановлением правительства до 1 ноября 2020 года. Затем его действие продлили до 1 мая 2021 года.

С начала пандемии в Казахстане подтвержден 330 071 случай заражения коронавирусом, 281 078 пациентов выздоровели, 3 762 человека умерли. При численности населения в 18,8 млн человек доля инфицированных составляет 1,7%.